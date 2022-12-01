Подробности ЧП в Волгограде: мужчина завёл двигатель, посадил ребёнка в машину и отошёл. Взрывы попали на видео

По факту автомобильного пожара в Волгограде областное СУ СК возбудило уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Инцидент случился 1 декабря на улице Комарова, 70, в Советском районе города. По предварительным данным ведомства, причиной стала утечка газа с последующим возгоранием в автомобиле. Погиб 3-летний ребёнок, 52-летний мужчина получил тяжёлые травмы. В официальной информации силовых ведомств и экстренных служб не говорится ни о взрыве, ни о хлопке, речь идёт о «возгорании» и «воспламенении», отмечает V1.RU.
Издание со ссылкой на очевидцев пишет, что взрыв произошёл, когда водитель начал прогревать машину. Он завёл двигатель, посадил в салон ребёнка, закрыл дверь и отошёл. При взрыве мужчину откинуло ударной волной, он ударился головой и потерял сознание. Загорелись соседние автомобили (эти моменты попали на видео — их публикуют СМИ и соцсети). Подбежавшие к машине люди не знали, что внутри ребёнок, поэтому спасти его не пытались, отмечают очевидцы.
Видео: V1.RU и соцсети
«Проснулся в 07:45 от взрыва, в подъезде была суета, выглянул, смотрю, машина горит», — рассказывает один из местных жителей.
Сгорели четыре автомобиля на парковке. В соседнем доме выбило стёкла.
По информации ГУ МВД по Волгоградской области, в загоревшейся «Шкоде» нашли два баллона с ацетиленом. Его утечка могла стать причиной трагедии. Ацетилен применяется в основном в автогенной сварке и резке металлов, в быту — редко, поскольку он токсичен и взрывоопасен как в чистом виде, так и в смеси с атмосферным воздухом. Баллоны считаются надёжной формой хранения, но важно следить за целостностью и отсутствием ржавчины, отмечает V1.RU.