Взрыв в машине в Волгограде: сгорели четыре автомобиля, мужчина в реанимации, погиб 3-летний ребёнок

Звук взрыва разбудил жителей волгоградского спального района Новокомарово утром 1 декабря. Сгорели четыре машины, есть погибший.
Как сообщает V1.RU, инцидент произошёл на улице Академика Комарова. По словам очевидцев, после взрыва загорелось сразу несколько автомобилей, в одном из которых сидели взрослый и ребенок.
В оперативных службах изданию рассказали, что на месте ЧП в «Шкоде» найдено тело 3-летнего ребенка. 52-летний мужчина доставлен в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, он является хозяином машины.
ГУ МВД
В результате пожара два автомобиля сгорели полностью, два частично. В «Шкоде» при осмотре нашли два ацетиленовых баллона. Причиной возгорания, предположительно, могла быть утечка газа.