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    Взрыв в машине в Волгограде: сгорели четыре автомобиля, мужчина в реанимации, погиб 3-летний ребёнок

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    Звук взрыва разбудил жителей волгоградского спального района Новокомарово утром 1 декабря. Сгорели четыре машины, есть погибший.

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    Как сообщает V1.RU, инцидент произошёл на улице Академика Комарова. По словам очевидцев, после взрыва загорелось сразу несколько автомобилей, в одном из которых сидели взрослый и ребенок.

    v1.ru

    В оперативных службах изданию рассказали, что на месте ЧП в «Шкоде» найдено тело 3-летнего ребенка. 52-летний мужчина доставлен в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, он является хозяином машины.

    ГУ МВД

    В результате пожара два автомобиля сгорели полностью, два частично. В «Шкоде» при осмотре нашли два ацетиленовых баллона. Причиной возгорания, предположительно, могла быть утечка газа.

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