Несколько домов в Приморском районе Петербурга лишились тепла в первый день зимы

Несколько зданий в Приморском районе остались без отопления и горячей воды в первый зимний день. Об этом 1 декабря рассказал читатель «Фонтанки» Сергей.
По его словам, батареи не греют жителей домов №№ 124, 126 и 128 на Школьной улице с полуночи. Столбик термометра в квартире остановился на 15 градусах.
В пресс-службе ГУП «ТЭК СПб» объяснили, что накануне, 30 ноября, специалисты вели там плановые работы по врезке трубопровода теплосети в рамках реконструкции. В зоне работ находились 29 жилых зданий, в том числе названные читателем.
«Утром 1 декабря ТЭК восстановил теплоснабжение потребителей, однако в ходе работ был выявлен ненадежный участок трубопровода. Специалисты оперативно определили место технологического нарушения и приступили к его замене. В настоящее время в зоне ограничения теплоснабжения находятся восемь жилых домов», — добавили там.
По нормативам, работы должны завершить к полуночи 2 декабря. Однако теплоэнергетики стараются, чтобы это произошло как можно скорее.
Напомним, накануне из-за ремонта на трубопроводе без тепла остались жители нескольких сотен домов в Адмиралтейском районе города.