Несколько домов в Приморском районе Петербурга лишились тепла в первый день зимы

Несколько зданий в Приморском районе остались без отопления и горячей воды в первый зимний день. Об этом 1 декабря рассказал читатель «Фонтанки» Сергей.

По его словам, батареи не греют жителей домов №№ 124, 126 и 128 на Школьной улице с полуночи. Столбик термометра в квартире остановился на 15 градусах.

В пресс-службе ГУП «ТЭК СПб» объяснили, что накануне, 30 ноября, специалисты вели там плановые работы по врезке трубопровода теплосети в рамках реконструкции. В зоне работ находились 29 жилых зданий, в том числе названные читателем.