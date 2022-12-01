Водителю, задавившему ребенка на автомойке в Купчино, вынесли приговор

Фрунзенский районный суд Петербурга признал виновным в смертельном ДТП водителя KIA, который весной при выезде из бокса автомойки задавил 7-летнего мальчика. Ребенок вышел из соседнего бокса, где мыл машину его отец.



Трагедия произошла около 13:55 17 апреля 2022 года на территории автомойки самообслуживания на Малой Балканской улице, 17А. Суд постановил, что 33-летний водитель KIA Sportage «проявил преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям», когда стал выезжать из своего бокса и при наличии напротив выезда из соседнего бокса маленького ребенка повернул налево, не убедившись в безопасности маневра, сообщает 1 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В результате «КИА» наехала на мальчика. Отец ребенка, который в это время мыл свою машину в соседнем боксе, в панике сам отвез сына в пункт неотложной помощи. Оттуда мальчика доставили в больницу, где он скончался в тот же день.