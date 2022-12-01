Водителю, задавившему ребенка на автомойке в Купчино, вынесли приговор

Фрунзенский районный суд Петербурга признал виновным в смертельном ДТП водителя KIA, который весной при выезде из бокса автомойки задавил 7-летнего мальчика. Ребенок вышел из соседнего бокса, где мыл машину его отец.
Трагедия произошла около 13:55 17 апреля 2022 года на территории автомойки самообслуживания на Малой Балканской улице, 17А. Суд постановил, что 33-летний водитель KIA Sportage «проявил преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям», когда стал выезжать из своего бокса и при наличии напротив выезда из соседнего бокса маленького ребенка повернул налево, не убедившись в безопасности маневра, сообщает 1 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В результате «КИА» наехала на мальчика. Отец ребенка, который в это время мыл свою машину в соседнем боксе, в панике сам отвез сына в пункт неотложной помощи. Оттуда мальчика доставили в больницу, где он скончался в тот же день.
Водитель KIA свою вину признал. Суд установил, что он помогает пожилой матери-инвалиду и имеет на иждивении двух малолетних детей, при этом являясь единственным кормильцем в семье: жена его не работает из-за заболевания младшего ребенка. Судим он ранее не был и характеризуется со всех сторон положительно. Мужчина принес отцу погибшего мальчика публичные извинения и попытался возместить вред, отправив почтовый перевод, но потерпевший отказался его принять до вынесения приговора. На реальном лишении свободы виновника тот, впрочем, не настаивал.
Суд признал водителя «КИА» виновным по ч.3 ст.264 УК РФ и приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением водительских прав на 3 года. Также с него взыскали 1 миллион рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.