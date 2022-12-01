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    Вышедший на дорогу пенсионер погиб под колесами автомобиля в Ленобласти

    1968
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    В последний день осени на дорогах Петербурга и Ленинградской области произошло 409 ДТП. Два из них стали смертельными. В Приозерском районе автомобиль задавил пешехода.

    Около 18:30 30 ноября на 83-м километре автодороги Комсомольское — Приозерск 46-летний водитель автомобиля Peugeot 307 сбил 64-летнего мужчину, сообщает 1 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Пешеход находился на проезжей части.

    От полученных травм сбитый мужчина скончался на месте. По факту ДТП ведется проверка, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Водитель «Пежо» в 2022 году за нарушения ПДД не привлекался.

    Всего за минувшие сутки, по данным УГИБДД, произошло 328 ДТП в Петербурге и 81 — в Ленинградской области. По шесть в каждом регионе оказались с пострадавшими. На петербургских дорогах травмы получили семь человек, и все — совершеннолетние. В Ленобласти пострадали пятеро взрослых и четверо детей, еще два человека погибли. Вторым смертельным случаем стало столкновение «Лады» и «Дэу» в Гатчинском районе. В ДТП погибла пассажирка «Нексии», а оба водителя и двое детей были госпитализированы.

    Фото: Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО
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    Фото: Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО

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