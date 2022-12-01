Вышедший на дорогу пенсионер погиб под колесами автомобиля в Ленобласти

В последний день осени на дорогах Петербурга и Ленинградской области произошло 409 ДТП. Два из них стали смертельными. В Приозерском районе автомобиль задавил пешехода.



Около 18:30 30 ноября на 83-м километре автодороги Комсомольское — Приозерск 46-летний водитель автомобиля Peugeot 307 сбил 64-летнего мужчину, сообщает 1 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Пешеход находился на проезжей части.

От полученных травм сбитый мужчина скончался на месте. По факту ДТП ведется проверка, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Водитель «Пежо» в 2022 году за нарушения ПДД не привлекался.