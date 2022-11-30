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    В аварии под Гатчиной погибла женщина и пострадали дети

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    В Гатчинском районе Ленобласти при столкновении двух машин погибла женщина. Двух детей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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    ДТП произошло на 6-м километре дороги Гатчина — Ополье, сообщает 30 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. По предварительным данным, 39-летний водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Део Нексией», которой управлял 31-летний мужчина.

    Оба водителя госпитализированы в тяжелом состоянии. Погибшая женщина сидела на переднем сиденье «Део Нексии» — ей было около 30, а пострадавшим детям — 7 лет и 4 года.

    Полиция и прокуратура ведут проверку.

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