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    Мошенничество превратилось в растрату. Топ-менеджеру «Ленаэропроекта» вынесли приговор

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    Октябрьский районный суд огласил приговор в отношении топ-менеджера «Ленаэропроекта» Александра Подкина и главного инженера Алексея Миронова, обвинявшихся в мошенничестве. В ходе рассмотрения деяние сменило квалификацию. Подробности 1 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    По материалам дела, Подкин, являясь гендиректором ОАО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект», зимой 2012–2013 годов составил подложные договоры и акты сдачи приемки работ с субподрядчиком ООО «ТехноМашСтрой». Компания должна была разработать документацию по реконструкции аэропорта в Петропавловске-Камчатском, являющегося аэродромом совместного базирования при МО РФ. Задача стояла спроектировать здание центра техобслуживания со столовой и отапливаемый гараж для снегоуборочной техники. Кроме того, ООО должно было разработать документацию по реконструкции аэровокзала в Минводах. Подкин ввел в заблуждение сотрудников бухгалтерии общества, предоставив им подложные документы о взаимоотношениях с «ТехноМашСтроем», после чего на счета последнего «капнуло» в сумме свыше 30 млн рублей.

    Не позднее 1 ноября 2013 года Подкин договорился с главным инженером проекта и учредителем ООО «ТрансПроект СПБ» Мироновым, который предоставил исполнительному директору «Ленаэропроекта» доверенность на право заключения договоров от имени ООО, после чего дал указание подписать со стороны «ТрансПроекта СПБ» договор на выполнение работ между организацией и ОАО «Ленаэропроект». По документам компания должна была обследовать реконструируемый аэропорт Уфы. Затем исполнительный директор подписал акт о выполнении работы, которой на самом деле не проводилось. Таким образом было похищено еще 8 млн рублей с «копейками».

    При поступлении дела в суд Подкину и Миронову вменялось мошенничество, но в процессе действия были переквалифицированы на присвоение и растрату. Топ-менеджер получил 5 лет условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в полмиллиона. Второй обвиняемый — 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в 300 тысяч рублей.

    Также суд взыскал с Подкина в пользу ОАО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект» — 27 314 541,23 рубля, а также взыскал солидарно с Подкина и Миронова в пользу ОАО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект» 8 280 414 рублей.

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