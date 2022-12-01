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    В Вологодской области суд оштрафовал главу сельского поселения, избившую несговорчивого подростка

    1999
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    Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 39 привлек к ответственности бывшую главу Судского сельского поселения за оскорбление и избиение юного футболиста. Об этом 1 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

    Днем 26 июля Елена Волкова, находясь на футбольном поле в деревне Большая Дора, высказала в адрес 11-летнего ребенка оскорбительные и неприличные слова, а затем пнула его по ноге. Местные СМИ летом сообщали, что причиной конфликта стало нежелание ребенка участвовать во флешмобе с плакатом, который принесла Волкова. Что было написано на этом плакате, неизвестно.

    Действия главы были квалифицированы по двум статьям КоАП. На судебное заседание Волкова не явилась, в письменных объяснениях вину не признала, но факт конфликта с подростком не стала отрицать.

    Бывшей главе назначено наказание в виде штрафов в размере трех и пяти тысяч рублей.

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