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    Боевые действия на Украине

    США заключили контракт на поставку Украине зенитных ракетных комплексов — до 2025 года

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    Администрация США заключила контракт с компанией Raytheon Missiles and Defense на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для поставки на Украину. Цена сделки составляет более 1,2 млрд долларов.

    Как говорится в сообщении Министерства обороны США, ориентировочная дата завершения контракта — 28 ноября 2025 года. Этот срок (а значит, и срок поставки на Украину) может быть сокращён.

    Эта же компания Raytheon Missiles and Defense, напомним, должна стать подрядчиком контракта с Финляндией, в рамках которого Хельсинки получит ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля».

    4 ноября Пентагон отчитался об отправке на Украину восьми ракетных систем NASAMS. 23 ноября президент США Джо Байден поручил обеспечить военную поддержку Украине на 400 млн долларов, также говорилось о боеприпасах для комплексов NASAMS.

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