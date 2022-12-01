США заключили контракт на поставку Украине зенитных ракетных комплексов — до 2025 года

Администрация США заключила контракт с компанией Raytheon Missiles and Defense на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для поставки на Украину. Цена сделки составляет более 1,2 млрд долларов.



Как говорится в сообщении Министерства обороны США, ориентировочная дата завершения контракта — 28 ноября 2025 года. Этот срок (а значит, и срок поставки на Украину) может быть сокращён.



Эта же компания Raytheon Missiles and Defense, напомним, должна стать подрядчиком контракта с Финляндией, в рамках которого Хельсинки получит ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля».

