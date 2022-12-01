Холод подбирается всё ближе. В Подмосковье — уже минус 20

Декабрь в Москве и Московской области начался январскими морозами.
В столичный регион пришли и первые «двадцатники», сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале. По его словам, в ночь на 1 декабря температура воздуха в Черустях опустилась до -20,1 градуса, а в Электростали — до минус 20,3. На метеостанции ВДНХ в столице минимум составил минус 13,3 градуса, это самая низкая температура с начала осени.
Средние температурные показатели в регионе на 5–6 градусов ниже положенного по климату, что соответствует январским значениям, отмечает метеоролог.
В Петербурге, напомним, теплее — минус 5–7 градусов в течение дня. Однако это тоже пониженный показатель для 1 декабря. А на востоке Ленобласти — до минус 13.