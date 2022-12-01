Во Франции начали работу по созданию спецтрибунала в отношении России

Франция вместе с представителями Украины и Европы начала работу по созданию специального трибунала по расследованию действий России на Украине. Об этом стало известно 30 ноября из сообщения французского МИД.

«Что касается предложения о создании специального трибунала по преступлениям России на Украине, мы начали работу с нашими европейскими и украинскими партнерами», — заявил представитель МИД Франции.

Как пишет газета Le Figaro, Евросоюз будет работать над созданием специального трибунала для рассмотрения действий РФ на Украине, рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.