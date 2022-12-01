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    Во Франции начали работу по созданию спецтрибунала в отношении России

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    Франция вместе с представителями Украины и Европы начала работу по созданию специального трибунала по расследованию действий России на Украине. Об этом стало известно 30 ноября из сообщения французского МИД.

    «Что касается предложения о создании специального трибунала по преступлениям России на Украине, мы начали работу с нашими европейскими и украинскими партнерами», — заявил представитель МИД Франции.

    Как пишет газета Le Figaro, Евросоюз будет работать над созданием специального трибунала для рассмотрения действий РФ на Украине, рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Вместе с нашими партнерами мы обеспечим, чтобы Россия заплатила за причиненные ею разрушения, используя замороженные средства олигархов и активы ее центрального банка», — сказала она.

    Накануне стало известно, что Еврокомиссия предложила создать из замороженных российских активов фонд для восстановления Украины.

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