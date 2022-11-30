Еврокомиссия предложила создать из замороженных российских активов фонд для восстановление Украины

Европейские власти предлагают создать специальный фонд из замороженных 300 миллиардов евро активов РФ и 19 млрд евро частных активов россиян. Его хотят использовать для компенсации ущерба Украины, который Еврокомиссия оценила в 600 млрд евро.

Об этом 30 ноября заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Россия и ее олигархи должны компенсировать Украине ущерб и покрыть расходы на восстановление страны. У нас есть средства, чтобы заставить Россию платить», — сказала она (цитата по газете «Коммерсантъ»).

Глава Еврокомиссии уточнила, что Евросоюз будет работать над созданием специальной структуры, которая займется управлением заблокированных российских активов. Средства, по ее словам, направят на восстановление Украины после окончания боевых действий.