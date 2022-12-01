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    В ООН рассказали о близости договоренности по экспорту российского аммиака

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    Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс считает, что скоро может быть заключена договоренность по экспорту российских аммиачных удобрений через трубопровод, идущий в Одессу. Об этом 1 декабря пишет агентство Reuters.


    «Мы весьма близки, мы движемся к этому на этой неделе. Думаю, обе стороны и мы в ООН осознаем важность этого, это крайне важно. Почти более важно, чем [экспорт] зерна», — рассказал он в ходе Reuters NEXT.

    Гриффитс считает, что через год могут начаться проблемы с продовольствием, если из России не возобновится экспорт удобрений. Также заместитель генсека ООН уточнил, что возобновить экспорт аммиака возможно в течение 1–2 недель.

    «Эксплуатация этого аммиакопровода из России через Украину... хорошо понятна, это несложно, его можно запустить в течение недели-двух», — сказал Гриффитс.

    Недавно стало известно, что Россия планирует обратиться в ООН с предложением возобновить работу аммиакопровода Тольятти — Одесса.

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