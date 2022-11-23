Россия намерена обратиться в ООН с предложением разблокировать аммиакопровод Тольятти — Одесса

Россия планирует обратиться в ООН с предложением возобновить работу аммиакопровода Тольятти — Одесса. Этот вопрос обсудили на встрече президент РФ Владимир Путин и председатель комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений Дмитрий Мазепин, сообщается 23 ноября на сайте Кремля. «Есть вопрос в плане обеспечения удобрениями Африки и развивающихся рынков. Это аммиак», — рассказал Мазепин.



Он напомнил, что в зерновой сделке с ООН был пункт про разблокировку, и попросил помочь с обеспечением транспортировки аммиака и его слива в Одессе. Аммиак может идти в развивающиеся страны, в том числе в Африку.



«Российская сторона готова, труба по российской стороне исправна. Мы имеем данные, что по украинской стороне она тоже может заработать. Но прошло время, движений никаких нет», — пояснил предприниматель.

Путин ответил: «Там параметры, цифры известны, объемы понятны. Выигрыш для всех участников этого процесса тоже ясен».

