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    Россия намерена обратиться в ООН с предложением разблокировать аммиакопровод Тольятти — Одесса

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    Россия планирует обратиться в ООН с предложением возобновить работу аммиакопровода Тольятти — Одесса. Этот вопрос обсудили на встрече президент РФ Владимир Путин и председатель комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений Дмитрий Мазепин, сообщается 23 ноября на сайте Кремля.

    «Есть вопрос в плане обеспечения удобрениями Африки и развивающихся рынков. Это аммиак», — рассказал Мазепин.

    Он напомнил, что в зерновой сделке с ООН был пункт про разблокировку, и попросил помочь с обеспечением транспортировки аммиака и его слива в Одессе. Аммиак может идти в развивающиеся страны, в том числе в Африку.

    «Российская сторона готова, труба по российской стороне исправна. Мы имеем данные, что по украинской стороне она тоже может заработать. Но прошло время, движений никаких нет», — пояснил предприниматель.

    Путин ответил: «Там параметры, цифры известны, объемы понятны. Выигрыш для всех участников этого процесса тоже ясен».

    Он пообещал, что этот вопрос будет проработан с ООН. «Посмотрим, что из этого получится», — сказал президент.

    Он также поддержал просьбу «Уралхима» обратиться в ООН и Африканский союз для разблокирования удобрений, находящихся в ряде европейских портов.

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