В Петербурге надругавшемуся над Вечным огнём прописали трудотерапию. Штраф за него платила мама

Прокуратура не дала уйти от уголовной ответственности великовозрастному проказнику, погасившему Вечный огонь и раскаявшемуся за мамин счёт. Суд во второй попытки учёл финансовые возможности Сергея Никулина и отправил его работать.



Как сообщила прокуратура Петербурга 30 ноября, мировой судья 201-го участка признал Никулина виновным в осквернении места захоронения - мемориального памятника «Борцам революции» на Марсовом поле. В феврале прошлого года в Вечный огонь полетел снежок, пламя погасло.

«Фонтанка» писала, что появившееся сразу после этого дело по статье 244 УК «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» осенью того же 2021 года растаяло в суде. Никулин совершил преступление впервые, глубоко раскаялся перед обществом, возместил ущерб в 24 тысячи 130 рублей «ПетербургГазу» и пожертвовал 10 тысяч в благотворительный фонд. Производство прекратили, отпустив фигуранта с судебным штрафом в 20 тысяч рублей и без судимости.