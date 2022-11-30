В Петербурге надругавшемуся над Вечным огнём прописали трудотерапию. Штраф за него платила мама

Прокуратура не дала уйти от уголовной ответственности великовозрастному проказнику, погасившему Вечный огонь и раскаявшемуся за мамин счёт. Суд во второй попытки учёл финансовые возможности Сергея Никулина и отправил его работать.
Как сообщила прокуратура Петербурга 30 ноября, мировой судья 201-го участка признал Никулина виновным в осквернении места захоронения - мемориального памятника «Борцам революции» на Марсовом поле. В феврале прошлого года в Вечный огонь полетел снежок, пламя погасло.
«Фонтанка» писала, что появившееся сразу после этого дело по статье 244 УК «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» осенью того же 2021 года растаяло в суде. Никулин совершил преступление впервые, глубоко раскаялся перед обществом, возместил ущерб в 24 тысячи 130 рублей «ПетербургГазу» и пожертвовал 10 тысяч в благотворительный фонд. Производство прекратили, отпустив фигуранта с судебным штрафом в 20 тысяч рублей и без судимости.
Гуманность решения смутила гособвинителя. Не найдя понимания в апелляционной инстанции, зампрокурора города Алексей Мещерский дошёл до Третьего кассационного суда. В представлении надзор указал, что 20-летний Никулин не совершил самостоятельных действий по заглаживанию вреда - деньги перечисляла мама. Это едва ли можно принять за восстановление нравственности в сфере уважительного отношения к усопшим.
Кассационная инстанция согласилась, что от уголовной ответственности Никулина освободили без достаточных оснований, чем исказили саму суть правосудия. Дело молодого человека отправили на новое рассмотрение, по итогам которого ему назначили 100 часов обязательных работ.