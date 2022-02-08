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«Приходил Серёжка, поиграли мы немножко». Прокуратуре не удалось добиться большей строгости для осквернителя Вечного огня в Петербурге

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Дзержинский райсуд Петербурга наказал судебным штрафом мужчину, потушившего Вечный огонь на Марсовом поле. Оспорить слишком мягкое, на взгляд надзора, решение пыталась прокуратура.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, Дзержинский райсуд рассмотрел в апелляционном порядке дело Сергея Никулина и 8 февраля назначил ему судебный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Никулину вменялась статья 244 УК «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Согласно материалам, в ночь на 26 февраля 2021 года, находясь на месте погибших в двух революциях и павших в годы гражданской войны на Марсовом поле, он цинично и безнравственно положил ком снега в сопло мемориала. В результате Вечный огонь пришлось зажигать заново.

Это обошлось «ПетербургГазу» в 24 130 рублей. Никулин компенсировал расходы и ещё осенью раскаялся и всё осознал в судебном участке № 199, где рассматривалось дело.

«Просил учесть глубокое раскаяние перед обществом и гражданами Российской Федерации, перечислил в Фонд «Спасение» денежные средства в сумме 10 000 рублей», — сообщает пресс-служба.

Мировой судья прекратил уголовное дело и назначил в качестве наказания судебный штраф. Никулин молод, раньше за нарушением УК замечен не был. В Петербург перебрался из Сахалинской области, на момент судебного разбирательства жил в хостеле.

Постановление о прекращении дела обжаловала прокуратура. Гособвинитель счёл, что судебный штраф — слишком мягкое наказание за преступление против общественной нравственности.

Дзержинский районный суд его не поддержал и согласился с судом первой инстанции.

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Комментарии (6)

Редиcка
Хоронить надо на кладбищах, а не на городских площадях. А если это кладбище, то надо поставить ограду с запирающимися воротами, повесить табличку "Кладбище" и смотрителя посадить там, как на кладбище.
LiChaBaTa
Прокуратура рыдает и бьется в истерике, что не удалось. Мерзко все это по отношению к детям России.
Dimitry Antonov
Мне почему-то казалось, что Вечный огонь в нашей стране посвящён памяти погибших в ВОВ, а не в революциях.
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