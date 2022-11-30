В Белоруссии заявили о вспышке менингита у 12 граждан под Москвой. Ранее всплеск зафиксировали на складе Ozon в Истре

Посольство Белоруссии в РФ сообщило о госпитализации 12 граждан страны с подозрением на менингит с одного из предприятий в подмосковном городе Истре.
«12 граждан Беларуси были госпитализированы в лечебные учреждения России с подозрением на менингит. У двоих диагноз не подтвердился, 8 находятся в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом состоянии. По неподтвержденной пока официально информации, один из госпитализированных белорусских граждан сегодня скончался», — говорится в сообщении белорусской дипмиссии вечером 30 ноября.
В посольстве подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с представителями регионального минздрава, управлением Роспотребнадзора по Московской области и лечебными учреждениями.
Напомним, ранее стало известно о вспышке менингита среди сотрудников склада Ozon в Подмосковье. Сообщалось, что предприятие после этого не прекратило свою работу, но делает это теперь с предосторожностями. После выявления случаев менингита у работников склада маркетплейса эпидемиолог объяснила, может ли это инфекционное заболевание передаваться через посылки.