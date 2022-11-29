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    Сотрудники подмосковного склада OZON заболели менингитом. Он продолжает работать с предосторожностями

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    Склад OZON в Подмосковье продолжает работу с предосторожностями после заболевания некоторых сотрудников менингитом. Об этом заявили в пресс-службе маркетплейса 28 ноября.

    О массовой заболеваемости речи не идет, а работают только те, кто прошел вакцинацию, сообщили в компании «Интерфаксу». Работников с недомоганием или признаками простуды отправляют на больничный, всем провели медосмотр. На складе действует масочный режим, там устроили дезинфекцию, а посылки не опасны для получателей, добавили в маркетплейсе.

    Ранее о том, что несколько сотрудников склада в Истре заболели менингитом, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. «Госпитализировано 11 человек, 7 из которых были выявлены при проведении медицинского осмотра контактных лиц. Кроме того, в очагах выявлено более 15 человек с признаками ОРВИ, которые госпитализированы для лечения, медицинского наблюдения и лабораторного обследования», — отмечали в ведомстве.

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