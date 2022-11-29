Сотрудники подмосковного склада OZON заболели менингитом. Он продолжает работать с предосторожностями

Склад OZON в Подмосковье продолжает работу с предосторожностями после заболевания некоторых сотрудников менингитом. Об этом заявили в пресс-службе маркетплейса 28 ноября.



О массовой заболеваемости речи не идет, а работают только те, кто прошел вакцинацию, сообщили в компании «Интерфаксу». Работников с недомоганием или признаками простуды отправляют на больничный, всем провели медосмотр. На складе действует масочный режим, там устроили дезинфекцию, а посылки не опасны для получателей, добавили в маркетплейсе.