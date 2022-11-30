Британия расширила санкции против РФ. В новом списке Мантуров и Памфилова

Власти Великобритании добавили 22 новые позиции в санкционный список по России. Документ опубликован в среду, 30 ноября, на официальном сайте правительства Соединённого Королевства.
В списке тех граждан РФ, в отношении которых введены персональные санкции, — глава Минпромторга Денис Мантуров, директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадий Гостев, глава ФСИН Ростовской области Дмитрий Безруких, а также председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова и глава областной избирательной комиссии в Ростове Андрей Буров.
Напомним, что в последний раз Великобритания обновляла свой санкционный список в конце сентября. Тогда в него была внесена глава Центробанка Эльвира Набиуллина.