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    Экономика и санкции

    Британия расширила санкции против РФ. В новом списке Мантуров и Памфилова

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    Власти Великобритании добавили 22 новые позиции в санкционный список по России. Документ опубликован в среду, 30 ноября, на официальном сайте правительства Соединённого Королевства.

    В списке тех граждан РФ, в отношении которых введены персональные санкции, — глава Минпромторга Денис Мантуров, директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадий Гостев, глава ФСИН Ростовской области Дмитрий Безруких, а также председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова и глава областной избирательной комиссии в Ростове Андрей Буров.

    Напомним, что в последний раз Великобритания обновляла свой санкционный список в конце сентября. Тогда в него была внесена глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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