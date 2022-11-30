Кондуктор повредила руку в салоне автобуса на проспекте Просвещения

Травмы на рабочем месте получила кондуктор автобуса в Калининском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 30 ноября.



По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась 65-летней женщине после поездки по маршруту №93 накануне. Кондуктор не удержала равновесие в салоне автобуса, проезжавшего по проспекту Просвещения, 83.

Маршрут обслуживает «Пассажиравтотранс». Перевозчик подтвердил случившееся, уточнив, что резкого торможения не было, идёт проверка всех обстоятельств.

«При подъезде к остановке в автобусе упала кондуктор, которая двигалась по салону. С травмой руки госпитализирована», — рассказали в пресс-службе.