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    Кондуктор повредила руку в салоне автобуса на проспекте Просвещения

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    Травмы на рабочем месте получила кондуктор автобуса в Калининском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 30 ноября.

    По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась 65-летней женщине после поездки по маршруту №93 накануне. Кондуктор не удержала равновесие в салоне автобуса, проезжавшего по проспекту Просвещения, 83.

    Маршрут обслуживает «Пассажиравтотранс». Перевозчик подтвердил случившееся, уточнив, что резкого торможения не было, идёт проверка всех обстоятельств.

    «При подъезде к остановке в автобусе упала кондуктор, которая двигалась по салону. С травмой руки госпитализирована», — рассказали в пресс-службе.

    Днём ранее равновесие в салоне не удержала 10-летняя пассажирка. В прокуратуре сообщали, что попавшее на видео падение девочки могло быть следствием резкого торможения. «Пассажиравтотранс» настаивает, что внезапных манёвров водитель не предпринимал.

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