Кондуктор повредила руку в салоне автобуса на проспекте Просвещения

Травмы на рабочем месте получила кондуктор автобуса в Калининском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 30 ноября.
По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась 65-летней женщине после поездки по маршруту №93 накануне. Кондуктор не удержала равновесие в салоне автобуса, проезжавшего по проспекту Просвещения, 83.
Маршрут обслуживает «Пассажиравтотранс». Перевозчик подтвердил случившееся, уточнив, что резкого торможения не было, идёт проверка всех обстоятельств.
«При подъезде к остановке в автобусе упала кондуктор, которая двигалась по салону. С травмой руки госпитализирована», — рассказали в пресс-службе.
Днём ранее равновесие в салоне не удержала 10-летняя пассажирка. В прокуратуре сообщали, что попавшее на видео падение девочки могло быть следствием резкого торможения. «Пассажиравтотранс» настаивает, что внезапных манёвров водитель не предпринимал.