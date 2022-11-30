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    Экономика и санкции

    Мордашов назвал потери «Северстали» от ареста западных счетов и складов из-за санкций

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    Потери ПАО «Северсталь» из-за ареста западных счетов и складов после введения европейских санкций составили 400 миллионов долларов. Об этом в ходе пленарного заседания в рамках форума «Российский промышленник» 30 ноября сообщил председатель совета директоров компании Алексей Мордашов.

    По его словам, «сейчас очень сложно возвращать валютную выручку в страну, отчасти невозможно» (цитата по «Интерфаксу»). «Северсталь» не рассчитывает получить свои арестованные активы до отмены санкций, добавил Мордашов.

    Напомним, ранее в Еврокомиссии предложили создать специальный фонд из замороженных 300 млрд евро активов РФ и 19 млрд евро частных активов россиян. Его предполагается использовать для компенсации ущерба, нанесенного Украине, который ЕК оценила в 600 миллиардов евро.

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