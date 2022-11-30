Пятеро петербуржцев спасли жизни в других регионах после собственной смерти

В Петербурге значительно увеличилось количество трансплантаций, даже по итогам 10 месяцев, а не всего года. Было проведено 137 операций.

Статистику по итогам 10 месяцев 2022 года 30 ноября приводит комитет по здравоохранению. Из 137 операций самой популярной была пересадка почек — 74 раза. Причем пять из этих операций были проведены в больнице Святителя Луки, которая только в этом году в принципе начала их проводить. Также в городе 38 раз трансплантировали печень.

Операций по пересадке сердца сделали 25, все в Центре Алмазова — в городе единственное учреждение, которое проводит такие трансплантации. Последнее из этих сердец стало юбилейным, 200-м в истории Центра. Причем операция была уникальной — заодно с собственно пересадкой на донорском сердце сделали шунтирование.