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    Пятеро петербуржцев спасли жизни в других регионах после собственной смерти

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    В Петербурге значительно увеличилось количество трансплантаций, даже по итогам 10 месяцев, а не всего года. Было проведено 137 операций.

    Статистику по итогам 10 месяцев 2022 года 30 ноября приводит комитет по здравоохранению. Из 137 операций самой популярной была пересадка почек — 74 раза. Причем пять из этих операций были проведены в больнице Святителя Луки, которая только в этом году в принципе начала их проводить. Также в городе 38 раз трансплантировали печень.

    Операций по пересадке сердца сделали 25, все в Центре Алмазова — в городе единственное учреждение, которое проводит такие трансплантации. Последнее из этих сердец стало юбилейным, 200-м в истории Центра. Причем операция была уникальной — заодно с собственно пересадкой на донорском сердце сделали шунтирование.

    По данным комитета, пять раз органы погибших петербуржцев увозили на трансплантации в другие российские регионы.

    В годы пандемии операций было меньше — 95 и 96 в 2020 и 2021 соответственно. Но кроме количества операций растет и число тех, кто их ждет. В ожидании органов 668 жителей Петербурга, большая часть ждет почку. Проблема была и остается одной — органов не хватает.

    © Фонтанка.Ру
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