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    Что смывают в унитаз петербуржцы? В Водоканале Петербурга показали шок-предметы, найденные в канализации

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    Культура пользования канализацией петербуржцами оставлять желать лучшего, несмотря на памятки от специалистов Водоканала. Об этом 30 ноября рассказала пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

    В 2022 году больше 46% засоров от общего числа вызваны посторонними предметами. «Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметили в Водоканале. Лидируют по засорам из-за попадания нерастворимого мусора Петродворцовый район (76%), Адмиралтейский (67%) и Центральный (65%) районы Санкт-Петербурга.

    В Водоканале показали «шок-предметы», которые были найдены в канализации. Это мобильные телефоны, детские игрушки, кошачий наполнитель, летняя и зимняя резина, пень и матрас.

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    «Кошачьим наполнителем, влажными салфетками и влажной туалетной бумагой, которая на самом деле не растворяется в воде, работников очистных сооружений не удивишь. А вот матрас, шина или пень встречаются нечасто», — поделился реалиями Водоканал.

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    Сотрудники напоминают, что «унитаз не помойка», поэтому просят не смывать ничего, кроме водорастворимой бумаги, чтобы не устроить засор.

    В начале ноября квартиру на Парнасе залило стоками и фекалиями из унитаза. Оказалось, что труба забилась кошачьим наполнителем.

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