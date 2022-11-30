Что смывают в унитаз петербуржцы? В Водоканале Петербурга показали шок-предметы, найденные в канализации

В 2022 году больше 46% засоров от общего числа вызваны посторонними предметами. «Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметили в Водоканале. Лидируют по засорам из-за попадания нерастворимого мусора Петродворцовый район (76%), Адмиралтейский (67%) и Центральный (65%) районы Санкт-Петербурга.

Культура пользования канализацией петербуржцами оставлять желать лучшего, несмотря на памятки от специалистов Водоканала. Об этом 30 ноября рассказала пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

В Водоканале показали «шок-предметы», которые были найдены в канализации. Это мобильные телефоны, детские игрушки, кошачий наполнитель, летняя и зимняя резина, пень и матрас.

«Кошачьим наполнителем, влажными салфетками и влажной туалетной бумагой, которая на самом деле не растворяется в воде, работников очистных сооружений не удивишь. А вот матрас, шина или пень встречаются нечасто», — поделился реалиями Водоканал.

Сотрудники напоминают, что «унитаз не помойка», поэтому просят не смывать ничего, кроме водорастворимой бумаги, чтобы не устроить засор.



В начале ноября квартиру на Парнасе залило стоками и фекалиями из унитаза. Оказалось, что труба забилась кошачьим наполнителем.