«Все комнаты в канализационной воде и фекалиях». Квартиру на Парнасе заливает стоками из унитаза

Жительница дома на Парнасе борется с канализационным адом, но пока безуспешно. Ее квартиру заливают стоки и фекалии, а общение с управляющей компанией, по словам женщины, идет непросто. Первый потоп произошел 5 ноября — из-за засора в канализационной трубе на техническом этаже строения 1 корпуса 1 дома 45 по Заречной улице, рассказала читательница «Фонтанке». Она отмечает, что труба забилась кошачьим наполнителем, всю ночь УК устраняла засор и пробила трубу.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





«В трубе появилась трещина, и весь день 6 ноября заливало с технического этажа аптеку канализационной водой. Я вызвала клининговую компанию, она провела уборку, 7 ноября я составила акт об аварии, и пока его подписывала, в моем унитазе снова начала набираться вода», — возмущается наша собеседница.



Аварийная служба, по ее словам, приехала через 2,5 часа. Весь день в квартире была отключена вода, а когда ее включили, труба якобы опять засорилась, и стоки полились снова. «Я с маленькими детьми сейчас нахожусь в другой квартире, так как там было невозможно из-за запаха находиться. Я не знаю, что делать, в управляющей компании работают некомпетентные слесари, которые разводят руками», — говорит петербурженка.