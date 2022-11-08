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    «Все комнаты в канализационной воде и фекалиях». Квартиру на Парнасе заливает стоками из унитаза

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    Жительница дома на Парнасе борется с канализационным адом, но пока безуспешно. Ее квартиру заливают стоки и фекалии, а общение с управляющей компанией, по словам женщины, идет непросто.

    Первый потоп произошел 5 ноября — из-за засора в канализационной трубе на техническом этаже строения 1 корпуса 1 дома 45 по Заречной улице, рассказала читательница «Фонтанке». Она отмечает, что труба забилась кошачьим наполнителем, всю ночь УК устраняла засор и пробила трубу.

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    «В трубе появилась трещина, и весь день 6 ноября заливало с технического этажа аптеку канализационной водой. Я вызвала клининговую компанию, она провела уборку, 7 ноября я составила акт об аварии, и пока его подписывала, в моем унитазе снова начала набираться вода», — возмущается наша собеседница.

    Аварийная служба, по ее словам, приехала через 2,5 часа. Весь день в квартире была отключена вода, а когда ее включили, труба якобы опять засорилась, и стоки полились снова.

    «Я с маленькими детьми сейчас нахожусь в другой квартире, так как там было невозможно из-за запаха находиться. Я не знаю, что делать, в управляющей компании работают некомпетентные слесари, которые разводят руками», — говорит петербурженка.

    До управляющей компании «Эксплуатация ГС-СПб» «Фонтанке» дозвониться не удалось. Мы направили ей письменный запрос.

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