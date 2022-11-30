Единственный в своем роде автомобиль-трансформер «МазЗил» отреставрировали в московском Музее Транспорта

Видео: Дептранс Москвы
Музей Транспорта Москвы отреставрировал уникальный тягач-эвакуатор, собранный из двух грузовиков. На восстановление машины-трансформера по прозвищу «МазЗил» ушло больше года, сообщили 30 ноября в столичном Дептрансе.
«МазЗил» был собран умельцами Филёвского автобусно-троллейбусного парка из частей списанных грузовиков ЗИЛ-157 и МАЗ-200 в 1980-е годы. «От МАЗ-200 позаимствовали оперение, укороченное шасси, раму и мосты. От ЗИЛ-157 достался силовой агрегат, кабина и некоторые элементы трансмиссии», — рассказал главный механик службы реставрации музея Сергей Берсенев. Использование самодельных машин в парках было распространенной практикой: для перемещения троллейбусов нужен был маневренный тягач, и умельцы укорачивали грузовики, а в заднюю часть встраивали лебедку.
В коллекцию музея экспонат попал в полуразобранном состоянии — без лебедки и некоторых элементов кузова — и с «размороженным» двигателем. Некоторые детали и узлы пришлось создавать практически с нуля. «Передние крылья были самодельные, сваренные из разных кусков металла. Нам удалось сделать новые из двух частей. И в отличие от прототипа — одинаковые», — отметил главный механик.
Сейчас автомобиль полностью восстановлен, и вскоре его покажут на выставках и фестивалях музея.