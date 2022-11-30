Биржевой мост открыли для всех. Автобусы ждут завтра, троллейбусы — позже

Движение по Биржевому мосту открылось полноценно около 13 часов 30 ноября. Общественный транспорт подъедет позже.
Автомобили уже едут через мост, который был закрыт на капремонт с октября 2021 года. Церемония открытия прошла утром, но еще потребовалось время на то, чтобы убрать боны, ограждения и сцену.
Мостотрест
Как сообщили в комитете по транспорту, общественный транспорт будет возвращаться на мост этапами. Автобусные маршруты, которые менялись на время ремонта, должны восстановиться с 1 декабря. Троллейбусы — позже, когда подрядчик закончит работы по сетям.
Основные работы на мосту, из-за которых его закрывали, завершены. Однако сам контракт по ремонту действует до мая 2023 года. В частности, еще предстоит поставить постоянные ограждения (сейчас на переправе временные). Кроме того, в ночное время будет вестись пусконаладка разводных механизмов.