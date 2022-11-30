Владельцы киосков, которых город «выселил» с места, смогут выбрать себе новое сами. Но только там, где киоски можно поставить

Владельцам киосков, чьи места были исключены из схемы размещения нестационарных торговых объектов, будут предоставлять альтернативную локацию. Соответствующий законопроект губернатора на заседании 30 ноября петербургский парламент принял в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки».
Инициатива предусматривает компенсацию предпринимателям — владельцам киосков, в случае если место, которое они арендуют у города, было исключено из схемы размещения НТО. Предполагается, что альтернативное место будет предоставлено без проведения торгов (если бизнесмен является добросовестным) и не более чем на срок, который прописан в договоре на исключенный из схемы участок. После этого предприниматель может продлить договор еще на 5 лет.
По действующему законодательству, если место исключают из схемы НТО, предприниматель имеет право проработать на нем до конца действия договора.
Представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко пояснил, что при подборе нового участка предприниматель сможет выбрать из тех, которые свободны и включены в схему НТО.
Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский поинтересовался у Сухенко, как последний оценивает с точки зрения правомерности практику, когда город сначала заключает с предпринимателем договор на размещение киоска, а потом в течение срока действия аренды исключает локацию из схемы. «Может быть, просто не исключать те участки, на которые есть действующий арендный договор?» — поинтересовался депутат.
«На мой взгляд, это не является примером произвола власти», — ответил представитель Смольного, добавив, что места из схемы НТО могут быть исключены в связи с вопросами развития города: новой застройки, расширения дорог и так далее.
Единоросс Наталия Астахова обратила внимание, что переезд, который будет вынужден осуществить предприниматель, — это тоже затратный процесс, и спросила, не будет ли предусмотрена компенсация этих расходов.
«У предпринимателя есть определенные риски, у бизнеса, которые он берет на себя», — ответил Сухенко.
Глава парламентской комиссии по промышленности и предпринимательству коммунист Ирина Иванова констатировала, что выбора будет не очень много. «Вы знаете, что одно подключение к электросетям стоит порядка 100 тысяч рублей», — подчеркнула она, добавив, что и переезд тоже затратен, поэтому вопрос встает об экономической выгоде. И соответственно, поэтому необходимо предусмотреть переходный период для таких случаев.