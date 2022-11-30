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    Владельцы киосков, которых город «выселил» с места, смогут выбрать себе новое сами. Но только там, где киоски можно поставить

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    Владельцам киосков, чьи места были исключены из схемы размещения нестационарных торговых объектов, будут предоставлять альтернативную локацию. Соответствующий законопроект губернатора на заседании 30 ноября петербургский парламент принял в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки».

    Инициатива предусматривает компенсацию предпринимателям — владельцам киосков, в случае если место, которое они арендуют у города, было исключено из схемы размещения НТО. Предполагается, что альтернативное место будет предоставлено без проведения торгов (если бизнесмен является добросовестным) и не более чем на срок, который прописан в договоре на исключенный из схемы участок. После этого предприниматель может продлить договор еще на 5 лет.

    По действующему законодательству, если место исключают из схемы НТО, предприниматель имеет право проработать на нем до конца действия договора.

    Представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко пояснил, что при подборе нового участка предприниматель сможет выбрать из тех, которые свободны и включены в схему НТО.

    Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский поинтересовался у Сухенко, как последний оценивает с точки зрения правомерности практику, когда город сначала заключает с предпринимателем договор на размещение киоска, а потом в течение срока действия аренды исключает локацию из схемы. «Может быть, просто не исключать те участки, на которые есть действующий арендный договор?» — поинтересовался депутат.

    «На мой взгляд, это не является примером произвола власти», — ответил представитель Смольного, добавив, что места из схемы НТО могут быть исключены в связи с вопросами развития города: новой застройки, расширения дорог и так далее.

    Единоросс Наталия Астахова обратила внимание, что переезд, который будет вынужден осуществить предприниматель, — это тоже затратный процесс, и спросила, не будет ли предусмотрена компенсация этих расходов.

    «У предпринимателя есть определенные риски, у бизнеса, которые он берет на себя», — ответил Сухенко.

    Глава парламентской комиссии по промышленности и предпринимательству коммунист Ирина Иванова констатировала, что выбора будет не очень много. «Вы знаете, что одно подключение к электросетям стоит порядка 100 тысяч рублей», — подчеркнула она, добавив, что и переезд тоже затратен, поэтому вопрос встает об экономической выгоде. И соответственно, поэтому необходимо предусмотреть переходный период для таких случаев.

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