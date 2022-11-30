Владельцы киосков, которых город «выселил» с места, смогут выбрать себе новое сами. Но только там, где киоски можно поставить

Инициатива предусматривает компенсацию предпринимателям — владельцам киосков, в случае если место, которое они арендуют у города, было исключено из схемы размещения НТО. Предполагается, что альтернативное место будет предоставлено без проведения торгов (если бизнесмен является добросовестным) и не более чем на срок, который прописан в договоре на исключенный из схемы участок. После этого предприниматель может продлить договор еще на 5 лет.

Владельцам киосков, чьи места были исключены из схемы размещения нестационарных торговых объектов, будут предоставлять альтернативную локацию. Соответствующий законопроект губернатора на заседании 30 ноября петербургский парламент принял в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки».

По действующему законодательству, если место исключают из схемы НТО, предприниматель имеет право проработать на нем до конца действия договора.



Представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко пояснил, что при подборе нового участка предприниматель сможет выбрать из тех, которые свободны и включены в схему НТО.



Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский поинтересовался у Сухенко, как последний оценивает с точки зрения правомерности практику, когда город сначала заключает с предпринимателем договор на размещение киоска, а потом в течение срока действия аренды исключает локацию из схемы. «Может быть, просто не исключать те участки, на которые есть действующий арендный договор?» — поинтересовался депутат.

