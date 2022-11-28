В Петербурге владельцам киосков, чьи участки исключили из схемы размещения НТО, обещают дать альтернативные места

Комиссия Законодательного собрания Петербурга по градостроительству, земельным и имущественным вопросам 28 ноября одобрила проект закона об изменении правил размещения нестационарных торговых объектов. Как сообщил «Фонтанке» замглавы комиссии Борис Вишневский, в среду городской парламент рассмотрит инициативу в первом чтении.
Проект закона, внесенный губернатором, дает возможность предпринимателям получить альтернативный участок для НТО, если его место по каким-то причинам власти решили исключить из схемы размещения. При этом срок, на который предоставляется альтернативный участок, не должен превышать остаток срока действующего договора. В дальнейшем арендатор имеет право продлить договор ещё на пять лет.
Чтобы получить альтернативный участок, предприниматель должен добросовестно исполнять условия соглашения. При этом происходит одновременное расторжение договора на старый участок и заключение договора на новый.
Как следует из пояснительной записки, принцип «меняется место — сохраняется бизнес» содержится в рекомендациях Минпромторга. Сейчас в Петербурге в случае исключения участка из схемы предприниматель может доработать в этом месте до конца действия договора. Затем ему придется искать новое место на общих условиях, то есть через торги.
Ранее предприниматели выражали сомнения, что новая модель, предложенная Смольным, окажется рабочей. Свободные участки в схеме размещения НТО, которые предложат на выбор в качестве альтернативы, как правило, расположены в малопроходимых местах и именно поэтому пустуют. Гарантии, что новое место по коммерческим условиям и локации будет соответствовать прежнему, в законе нет.