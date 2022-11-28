В Петербурге владельцам киосков, чьи участки исключили из схемы размещения НТО, обещают дать альтернативные места

Комиссия Законодательного собрания Петербурга по градостроительству, земельным и имущественным вопросам 28 ноября одобрила проект закона об изменении правил размещения нестационарных торговых объектов. Как сообщил «Фонтанке» замглавы комиссии Борис Вишневский, в среду городской парламент рассмотрит инициативу в первом чтении.



Проект закона, внесенный губернатором, дает возможность предпринимателям получить альтернативный участок для НТО, если его место по каким-то причинам власти решили исключить из схемы размещения. При этом срок, на который предоставляется альтернативный участок, не должен превышать остаток срока действующего договора. В дальнейшем арендатор имеет право продлить договор ещё на пять лет.

