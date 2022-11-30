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    Ночью в Петербурге разведут Большеохтинский, Володарский и мост Александра Невского

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    В ночь на 1 декабря в Петербурге проведут технологическую разводку трех мостов. Время разводки будет соответствовать графику навигации 2022 года, сообщает 30 ноября пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

    Мосты разведут:

    • Володарский — с 02:00 до 03:45 и с 04:15 до 05:45,
    • Александра Невского — с 02:20 до 05:10,
    • Большеохтинский — с 02:00 до 05:00.

    Развести и навести мосты могут в пределах указанных промежутков, но не обязательно точно в назначенное время, отмечают в «Мостотресте». Технологические разводки проводятся в межнавигационный период, чтобы обслуживать конструкции и оборудование. Навигация на Неве и Малой Неве в 2022 году завершилась сегодня, 30 ноября, на рукавах Невы она закончилась 15 ноября.

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