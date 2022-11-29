В Петербурге завершается сезон навигации. Мосты в этом году развели 2000 раз

В преддверии завершения навигации в Петербурге в Музее мостов подвели итоги сезона. До весны на городских переправах, свободных от регулярной разводки, проведут техобслуживание и дополнительный ремонт.
Навигация на Неве и Малой Неве, стартовавшая 10 апреля, завершится 30 ноября (хотя уже минувшей ночью переправы в Петербурге не разводили). На рукавах Невы сезон уже завершился, там мосты разводили с 20 апреля по 15 ноября. За это время в Петербурге разводили мосты около 2 тысяч раз, а по Неве прошло 1600 судов, сообщает 29 ноября пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». На 19 сооружениях успели провести ремонт, например заменили асфальтобетонное покрытие на Октябрьском, Пискаревском, Шафировском и Сергиевском путепроводах, путепроводе Автово, Ушаковском, Индустриальном и Армашевском мостах, Невском путепроводе, 1-м Лахтинском и Рузовском мостах и других.
В ближайшее время завершится капремонт 1-го Елагина моста и левобережной набережной Мойки выше Большого Конюшенного моста. Продолжаются работы на Биржевом и Рыбацком мостах, а также на правобережном участке набережной Малой Невы выше Тучкова моста. Помимо этого, заключены контракты на капремонт набережной Фонтанки у домов 31–35, набережной Мойки от Поцелуева моста до Краснофлотского моста и Университетской набережной.
До начала следующего периода навигации на разводных мостах проведут техобслуживание: будут настраивать электрическое, механическое и гидравлическое оборудование, системы сигнализации, видеообзора и подсветки. Некоторые переправы ждут дополнительные работы:
- на Володарском мосту — ремонт гидроцилиндров системы успокоителей, смотровых проходов на крыле разводного пролета и водоотводных конструкций;
- на Большеохтинском мосту — ремонт кабелей электроснабжения;
- на Литейном мосту — ремонт конструкций водоотвода и модернизация замкового устройства;
- на Благовещенском мосту — доработка гидросистемы привода разводного пролета и обновление окон в павильонах управления;
- на Дворцовом мосту — ремонт гидроцилиндров системы изменения неуравновешенности и замена силового кабеля;
- на мосту Александра Невского — замена электродвигателей двух основных насосных установок;
- на Тучковом мосту — регулировка гидроаппаратуры привода разводного пролета и консервация подшипников осей вращения.