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    В Петербурге завершается сезон навигации. Мосты в этом году развели 2000 раз

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    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
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    В преддверии завершения навигации в Петербурге в Музее мостов подвели итоги сезона. До весны на городских переправах, свободных от регулярной разводки, проведут техобслуживание и дополнительный ремонт.

    Навигация на Неве и Малой Неве, стартовавшая 10 апреля, завершится 30 ноября (хотя уже минувшей ночью переправы в Петербурге не разводили). На рукавах Невы сезон уже завершился, там мосты разводили с 20 апреля по 15 ноября. За это время в Петербурге разводили мосты около 2 тысяч раз, а по Неве прошло 1600 судов, сообщает 29 ноября пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». На 19 сооружениях успели провести ремонт, например заменили асфальтобетонное покрытие на Октябрьском, Пискаревском, Шафировском и Сергиевском путепроводах, путепроводе Автово, Ушаковском, Индустриальном и Армашевском мостах, Невском путепроводе, 1-м Лахтинском и Рузовском мостах и других.

    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
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    В ближайшее время завершится капремонт 1-го Елагина моста и левобережной набережной Мойки выше Большого Конюшенного моста. Продолжаются работы на Биржевом и Рыбацком мостах, а также на правобережном участке набережной Малой Невы выше Тучкова моста. Помимо этого, заключены контракты на капремонт набережной Фонтанки у домов 31–35, набережной Мойки от Поцелуева моста до Краснофлотского моста и Университетской набережной.

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    До начала следующего периода навигации на разводных мостах проведут техобслуживание: будут настраивать электрическое, механическое и гидравлическое оборудование, системы сигнализации, видеообзора и подсветки. Некоторые переправы ждут дополнительные работы:

    • на Володарском мосту — ремонт гидроцилиндров системы успокоителей, смотровых проходов на крыле разводного пролета и водоотводных конструкций;
    • на Большеохтинском мосту — ремонт кабелей электроснабжения;
    • на Литейном мосту — ремонт конструкций водоотвода и модернизация замкового устройства;
    • на Благовещенском мосту — доработка гидросистемы привода разводного пролета и обновление окон в павильонах управления;
    • на Дворцовом мосту — ремонт гидроцилиндров системы изменения неуравновешенности и замена силового кабеля;
    • на мосту Александра Невского — замена электродвигателей двух основных насосных установок;
    • на Тучковом мосту — регулировка гидроаппаратуры привода разводного пролета и консервация подшипников осей вращения.
    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

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