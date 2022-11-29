В Петербурге завершается сезон навигации. Мосты в этом году развели 2000 раз

В преддверии завершения навигации в Петербурге в Музее мостов подвели итоги сезона. До весны на городских переправах, свободных от регулярной разводки, проведут техобслуживание и дополнительный ремонт.

Навигация на Неве и Малой Неве, стартовавшая 10 апреля, завершится 30 ноября (хотя уже минувшей ночью переправы в Петербурге не разводили). На рукавах Невы сезон уже завершился, там мосты разводили с 20 апреля по 15 ноября. За это время в Петербурге разводили мосты около 2 тысяч раз, а по Неве прошло 1600 судов, сообщает 29 ноября пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». На 19 сооружениях успели провести ремонт, например заменили асфальтобетонное покрытие на Октябрьском, Пискаревском, Шафировском и Сергиевском путепроводах, путепроводе Автово, Ушаковском, Индустриальном и Армашевском мостах, Невском путепроводе, 1-м Лахтинском и Рузовском мостах и других.