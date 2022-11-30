Малороссия и «деградация Европы». Минкульт рассказал, кино о чем поддержит в первую очередь

Каждый из 17 пунктов списка содержит по несколько тем — среди них есть такие как: «Сохранение, создание и распространение традиционных ценностей», «Малороссия как историческая область России», «Противодействие современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма», «Популяризация героизма и самоотверженности российских воинов в ходе специальной военной операции», «Популяризация службы в Вооруженных силах России», «Духовно-нравственное, патриотическое воспитание граждан России», «Нео-колониальная политика стран англо-саксонского мира», «Деградация Европы».

Министерство культуры 30 ноября опубликовало список тем, съемки кино на которые получит господдержку в приоритетном порядке.

Есть, впрочем, и более привычные сюжеты: «Семья, дети, их защита и поддержка», «Наука России: инновации, технологии, приоритеты», «Популяризация профессии учителя», «Мотивация молодежи к освоению рабочих и инженерных специальностей», «Современное состояние, культура и традиции регионов России», «Экранизация произведений русской классической литературы, в том числе с применением средств анимации», «Фильмы о выдающихся личностях истории, культуры, науки и спорта», «Популяризация профессии врача», «Волонтерское движение в России и странах СНГ — международная популяризация добровольчества», «Общество без границ: самореализация людей с ограниченными возможностями», «Активное долголетие».

«Мы публикуем перечень тем до начала конкурсов на финансирование производства и надеемся, что кинематографисты при разработке проектов будут учитывать приоритеты господдержки кинопроизводства», — прокомментировала создание списка министр культуры Ольга Любимова.



Отмечено, что некоторые приоритетные темы установлены во исполнение указа «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», а также других президентских указов.

