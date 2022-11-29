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    Театры

    Минкульт инициировал конкурс на создание пьес о героизме российских военных

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    В министерстве культуры 29 ноября сообщили о проведении драматургического конкурса «Новое время. Новые герои», заявленные на который пьесы должны отражать исторические события нашего времени.

    «В приоритетном порядке будут рассмотрены творческие заявки, посвященные историческим событиям сегодняшнего дня, а также подвигу, мужеству и героизму российских военных в ходе СВО», — подчеркивается в пресс-релизе ведомства.

    В сообщении также сказано, что произведения «должны ответить на вопросы: что такое Родина, что такое патриотизм, что такое истинные гуманные ценности», а конкурс «поможет обеспечить российские театры соответствующим репертуаром».

    Оператором конкурса станет Союз театральных деятелей России.

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