Минкульт инициировал конкурс на создание пьес о героизме российских военных

В министерстве культуры 29 ноября сообщили о проведении драматургического конкурса «Новое время. Новые герои», заявленные на который пьесы должны отражать исторические события нашего времени.



«В приоритетном порядке будут рассмотрены творческие заявки, посвященные историческим событиям сегодняшнего дня, а также подвигу, мужеству и героизму российских военных в ходе СВО», — подчеркивается в пресс-релизе ведомства.



В сообщении также сказано, что произведения «должны ответить на вопросы: что такое Родина, что такое патриотизм, что такое истинные гуманные ценности», а конкурс «поможет обеспечить российские театры соответствующим репертуаром».

