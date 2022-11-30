Микроавтобус уложил и выгрузил фургон на Обуховской Обороны

ДТП с «перевертышем» утром 30 ноября перегородило въезд на заправку на одном из крупнейших проспектов Невского района Петербурга. Кроме машин, досталось и грузу.



На пересечении проспекта Обуховской Обороны и Шлиссельбургского проспекта столкнулись микроавтобус и грузовая «ГАЗель», сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Константин. Судя по повреждениям, микроавтобус ударил фургон в бок, опрокинув. Из раскрывшегося кузова «ГАЗели» вывалилась часть груза.