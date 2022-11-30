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    Микроавтобус уложил и выгрузил фургон на Обуховской Обороны

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    ДТП с «перевертышем» утром 30 ноября перегородило въезд на заправку на одном из крупнейших проспектов Невского района Петербурга. Кроме машин, досталось и грузу.

    На пересечении проспекта Обуховской Обороны и Шлиссельбургского проспекта столкнулись микроавтобус и грузовая «ГАЗель», сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Константин. Судя по повреждениям, микроавтобус ударил фургон в бок, опрокинув. Из раскрывшегося кузова «ГАЗели» вывалилась часть груза.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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    Перевернутый фургон полностью перегородил въезд на АЗС с проспекта Обуховской Обороны. О пострадавших не сообщается. По данным «Яндекс.Пробок», движение на перекрестке немного затруднено, но сильной пробки нет.

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    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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