Микроавтобус уложил и выгрузил фургон на Обуховской Обороны

ДТП с «перевертышем» утром 30 ноября перегородило въезд на заправку на одном из крупнейших проспектов Невского района Петербурга. Кроме машин, досталось и грузу.
На пересечении проспекта Обуховской Обороны и Шлиссельбургского проспекта столкнулись микроавтобус и грузовая «ГАЗель», сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Константин. Судя по повреждениям, микроавтобус ударил фургон в бок, опрокинув. Из раскрывшегося кузова «ГАЗели» вывалилась часть груза.
Перевернутый фургон полностью перегородил въезд на АЗС с проспекта Обуховской Обороны. О пострадавших не сообщается. По данным «Яндекс.Пробок», движение на перекрестке немного затруднено, но сильной пробки нет.