Выступления уличных музыкантов: В Петербурге отказались брать пример с Москвы

Заксобрание Петербурга отказалось заменить необходимость согласования выступлений уличных музыкантов на уведомительный порядок, как это сделали в Москве. Депутаты на заседании 30 ноября не поддержали соответствующие поправки, которые предлагали фракции «Яблока» и «Справедливой России — За правду!», передает корреспондент «Фонтанки».

Поправка фракции «Справедливой России — За правду», как пояснила замглавы парламента Марина Шишкина, предлагает создать «заявительный порядок» уличных выступлений, а также прописать, что тем, кто не использует звукоусиление или использует звукоусилительную аппаратуру мощностью не более 15 ватт, уведомление не требуется.



Фракция «Яблоко», рассказал замглавы фракции Борис Вишневский, предлагала взять пример с московского опыта. В столице через портал «Уличный артист» музыканты могут забронировать на конкретное время любое свободное место из тех, где выступления разрешены.



Как пояснил представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко, Смольный не поддержал предложение: «Возражаем принципиально против бронирования, предпочитаем согласование».

В числе принятых предложений:

— Установить в законе, что плата за согласование выступления не взимается;



— Усиливается ответственность за нарушение согласования: повторное нарушение порядка проведения уличных выступлений является основанием для отказа согласования в будущем;

— Места для выступлений делятся на три группы. В первой категории места, где не допускаются выступления с использованием звукоусиления. Во второй — места, где можно использовать звукоусиление мощностью до 500 ватт. В третьей — где можно использовать звукоусиление мощностью более 500 ватт;

— Смольному предстоит установить конкретные критерии для мест выступления, в том числе с учетом таких параметров, как наличие жилой застройки и социнфраструктуры — медучреждений, школ, детсадов и так далее;

