Трое детей пострадали под колесами автомобилей в Петербурге за полдня

За сутки 29 ноября в Петербурге и Ленобласти произошло 431 ДТП, в которых пострадали 14 человек. Среди пострадавших трое подростков, и все они угодили под колеса автомобилей, пытаясь перейти дорогу не по правилам.

В 15:10 у дома 69 по улице Бабушкина 45-летний гражданин Республики Беларусь, управляя грузовым микроавтобусом LDV Maxus, сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 ноября. Подростка госпитализировали с травмами средней тяжести. Водитель автомобиля за нарушения ПДД в 2022 году не привлекался.

Час спустя, в 16:25, у дома 7/2 по Госпитальной улице в Пушкине 38-летний петербуржец на своем Opel Meriva сбил 8-летнего мальчика, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Ребенок тоже получил травмы средней тяжести и был доставлен в больницу. Автомобилист в этом году попадался на нарушениях ПДД шесть раз, все — на превышении скорости.

Третий случай произошел в 19:50 у дома 1/3 по Каменноостровскому проспекту. Сорокалетняя жительница Петербурга, управляя кроссовером Ford Escape, сбила 14-летнего подростка, который тоже переходил дорогу в неположенном месте. После этого «Форд» столкнулся с Chevrolet Captiva под управлением 46-летнего жителя Ленобласти. В результате ДТП подростка госпитализировали в состоянии средней тяжести. Автомобилистка в этом году за нарушения ПДД не привлекалась ни разу.