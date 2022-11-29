Пешеход угодил под машину у магазина в Пушкине

ДТП с пешеходом случилось днем 29 ноября в Пушкинском районе Петербурга. Наезд произошел на небольшом перекрестке между двумя «зебрами».
Возле дома 14 по улице Генерала Хазова в Пушкине, напротив «Пятерочки», легковой автомобиль сбил человека, сообщает читатель «Фонтанки» Андрей. ДТП произошло у пересечения с Центральной аллеей. Пешеходного перехода там нет, зебры расположены на соседних перекрестках примерно на равном удалении по обе стороны от места ДТП.
О состоянии пешехода не сообщается. На фото видно, что потерпевший полулежит на проезжей части в окружении очевидцев. Подробности произошедшего уточняются.