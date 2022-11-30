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    Боевые действия на Украине

    Мирный космос. В МИД РФ снова назвали «законной целью» спутники, помогающие ВСУ

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    Москва считает «законной целью» спутники, которые Запад использует для поддержки действий украинской армии против ВС России. Об этом 30 ноября заявил в интервью РИА Новости директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

    «Подтверждаем, что подобная квазигражданская инфраструктура в случае ее использования в военных действиях против России вполне логично может стать законной целью для ответного поражения», — сказал он.

    Дипломат отметил, что прежде всего для поддержки ВСУ используется группировка низкоорбитальных аппаратов. С помощью них выполняются боевые задачи по вскрытию мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск, управлению ударными беспилотниками, а также целевому наведению из космоса высокоточных боеприпасов. Кроме того, Ермаков считает, что таким образом Пентагон «проводит обкатку концепции перспективной системы управления войсками в любой точке мира».

    Россия, добавил он, призывает мировое сообщество осудить подобную практику. Москва выступает против применения гражданских коммерческих спутников для выполнения боевых задач и призывает все заинтересованные страны приложить усилия для освоения космоса в мирных целях.

    В конце октября в МИД РФ уже заявляли о том, что американские коммерческие спутники могут стать законными целями удара при использовании в конфликте на Украине.

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