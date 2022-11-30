Мирный космос. В МИД РФ снова назвали «законной целью» спутники, помогающие ВСУ

Москва считает «законной целью» спутники, которые Запад использует для поддержки действий украинской армии против ВС России. Об этом 30 ноября заявил в интервью РИА Новости директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.



«Подтверждаем, что подобная квазигражданская инфраструктура в случае ее использования в военных действиях против России вполне логично может стать законной целью для ответного поражения», — сказал он.



Дипломат отметил, что прежде всего для поддержки ВСУ используется группировка низкоорбитальных аппаратов. С помощью них выполняются боевые задачи по вскрытию мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск, управлению ударными беспилотниками, а также целевому наведению из космоса высокоточных боеприпасов. Кроме того, Ермаков считает, что таким образом Пентагон «проводит обкатку концепции перспективной системы управления войсками в любой точке мира».

