В МИД РФ назвали коммерческими спутники США, которые используются на Украине, законными целями для удара

Используемые коммерческие спутники США в конфликте на Украине могут стать законными целями для удара. Об этом в среду, 26 октября, заявил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, передает ТАСС.





«Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», — сказал он, выступая на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.