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    Боевые действия на Украине

    В МИД РФ назвали коммерческими спутники США, которые используются на Украине, законными целями для удара

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    Используемые коммерческие спутники США в конфликте на Украине могут стать законными целями для удара. Об этом в среду, 26 октября, заявил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, передает ТАСС.


    «Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», — сказал он, выступая на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

    Такую тенденцию, проявившуюся в ходе событий на Украине, Воронцов назвал опасной.

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