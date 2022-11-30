«Налицо крайне некорректная работа региональной кинокомиссии». В Минкульте прокомментировали отмену съемок фильма про СВО

Министерство культуры в курсе ситуации в Твери, где городская администрация отменила съемки фильма «Музыкант», посвященного боевым действиям на Украине. Причиной послужил эпизод с военной техникой, на которой были украинские флаги. Губернатор региона Игорь Руденя заявил, что появление на улицах Твери военной техники с флагами иностранного государства недопустимо.



В Минкульте выразили сожаление отменой съемок. В пресс-службе министерства 29 ноября назвали некорректной работу региональной кинокомиссии, в задачи которой входило согласование всех выбранных продюсерами локаций с регионом, а также получение разрешительных документов на съемки.

