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    «Налицо крайне некорректная работа региональной кинокомиссии». В Минкульте прокомментировали отмену съемок фильма про СВО

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    Министерство культуры в курсе ситуации в Твери, где городская администрация отменила съемки фильма «Музыкант», посвященного боевым действиям на Украине. Причиной послужил эпизод с военной техникой, на которой были украинские флаги. Губернатор региона Игорь Руденя заявил, что появление на улицах Твери военной техники с флагами иностранного государства недопустимо.

    В Минкульте выразили сожаление отменой съемок. В пресс-службе министерства 29 ноября назвали некорректной работу региональной кинокомиссии, в задачи которой входило согласование всех выбранных продюсерами локаций с регионом, а также получение разрешительных документов на съемки.

    В Минкульте отметили, что съемки продолжат в другом регионе. Выбор локации уже идет.

    Массовые сцены картины были запланированы на 29 ноября, пишет 76.RU. Съемки шли в Твери и Угличе. Сообщалось, что режиссером выступает Давид Дадунашвили, который в 2000 году был постановщиком фильма «Брат-2». Съемки поддержали министерства культуры и обороны РФ, а также Фонд поддержки военно-патриотического кино.

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