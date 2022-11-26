Власти Твери объяснили появление военной техники с украинскими флагами на улицах города

Администрация Твери объяснила появление в городе военной техники с флагами Украины съемкой фильма о спецоперации. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба местных властей.
«В центральном районе Твери проходят съемки художественного фильма о проведении специальной военной операции на территории Украины с использованием специальной техники», — заявили в администрации города.
Также администрация уточнила, что фильм снимается при поддержке Минобороны и Минкультуры России.
Накануне в соцсетях появились видео и фотографии с военной техникой на улицах города с украинскими флагами. Их выкладывали местные жители.