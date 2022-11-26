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    Власти Твери объяснили появление военной техники с украинскими флагами на улицах города

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    Администрация Твери объяснила появление в городе военной техники с флагами Украины съемкой фильма о спецоперации. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба местных властей.

    «В центральном районе Твери проходят съемки художественного фильма о проведении специальной военной операции на территории Украины с использованием специальной техники», — заявили в администрации города.

    Также администрация уточнила, что фильм снимается при поддержке Минобороны и Минкультуры России.

    Накануне в соцсетях появились видео и фотографии с военной техникой на улицах города с украинскими флагами. Их выкладывали местные жители.

    Издание Tverlife.ru со ссылкой на администрацию утверждает, что в городе с 25 ноября снимают фильм «Музыкант». По данным «Билетного кинопрокатчика», фильм посвящен специальной военной операции.

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