В Твери увидели военную технику с украинскими флагами. Во всём виновато искусство

На дорогах Твери заметили военную технику под украинскими флагами. Фотографии и видео в субботу, 26 ноября, появились в городских пабликах во «ВКонтакте», также подобные фотографии опубликовало местное издание Tvernews.
Как несколько дней назад сообщала городская администрация, на набережной Степана Разина будет перекрыто движение из-за съемок фильма. Издание Tverlife.ru со ссылкой на администрацию утверждает, что в городе с 25 ноября снимают фильм «Музыкант».
По данным «Билетного кинопрокатчика», фильм посвящен специальной военной операции.