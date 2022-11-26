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    В Твери увидели военную технику с украинскими флагами. Во всём виновато искусство

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    На дорогах Твери заметили военную технику под украинскими флагами. Фотографии и видео в субботу, 26 ноября, появились в городских пабликах во «ВКонтакте», также подобные фотографии опубликовало местное издание Tvernews.

    Как несколько дней назад сообщала городская администрация, на набережной Степана Разина будет перекрыто движение из-за съемок фильма. Издание Tverlife.ru со ссылкой на администрацию утверждает, что в городе с 25 ноября снимают фильм «Музыкант».

    По данным «Билетного кинопрокатчика», фильм посвящен специальной военной операции.

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