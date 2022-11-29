Впервые в истории главным арбитром матча мужского чемпионата мира по футболу станет женщина

Француженка Стефани Фраппар станет первой в мире женщиной, работающей главным арбитром на матче мужского чемпионата мира по футболу. Об этом 29 ноября в соцсетях сообщает Международная федерация футбола (ФИФА).



Этот матч пройдет в Катаре 1 декабря — в рамках третьего тура группового этапа посоревнуются сборные Германии и Коста-Рики. С 38-летней Фраппар будут работать линейные арбитры — мексиканка Карен Диас и бразильянка Неуза Бэк.

В 2019 году Фраппар стала первой в мире женщиной-арбитром, назначенной на матч чемпионата Франции, финала национального кубка и Лиги чемпионов. Также она работала главным арбитром на матче за Суперкубок УЕФА между английскими «Челси» и «Ливерпулем».