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    Впервые в истории главным арбитром матча мужского чемпионата мира по футболу станет женщина

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    Француженка Стефани Фраппар станет первой в мире женщиной, работающей главным арбитром на матче мужского чемпионата мира по футболу. Об этом 29 ноября в соцсетях сообщает Международная федерация футбола (ФИФА).

    Этот матч пройдет в Катаре 1 декабря — в рамках третьего тура группового этапа посоревнуются сборные Германии и Коста-Рики. С 38-летней Фраппар будут работать линейные арбитры — мексиканка Карен Диас и бразильянка Неуза Бэк.

    В 2019 году Фраппар стала первой в мире женщиной-арбитром, назначенной на матч чемпионата Франции, финала национального кубка и Лиги чемпионов. Также она работала главным арбитром на матче за Суперкубок УЕФА между английскими «Челси» и «Ливерпулем».

    Ранее Российский футбольный союз заявил, что не планирует переходить в Азиатскую конференцию и остаётся членом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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