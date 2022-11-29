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    В Москве арестовали женщину, сбившую мать с двумя детьми

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    Виновницу аварии на северо-западе Москвы, в которой погибли женщина с ребенком, арестовали. Об этом сообщает 29 ноября пресс-служба столичной прокуратуры.

    Фигурантка и защитник просили о домашнем аресте или залоге, но она останется под стражей до 27 января. Ей вменяют нарушение правил ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

    По данным прокуратуры, в момент ДТП водительница находилась под действием наркотиков. Предположительно вечером 27 ноября она не справилась с управлением KIA и выехала на тротуар на улице Свободы, сбив 36-летнюю прохожую с двумя детьми.

    Мать погибла на месте. Ее четырехлетний сын тоже скончался, а одиннадцатимесячную дочь, которая была в коляске, госпитализировали. Известно, что фигурантку уже лишали водительских прав за проезд на красный свет, из-за которого случилась авария.

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