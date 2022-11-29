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    В Твери отменили съемки фильма о СВО из-за эпизода с техникой с украинскими флагами

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    Администрация Твери отменила съемки фильма «Музыкант», посвященного боевым действиям на Украине. Причиной послужил эпизод с военной техникой, на которой были украинские флаги.

    Постановление об отмене опубликовано на сайте городской администрации. Губернатор региона Игорь Руденя решение одобрил — заявил, что Тверская область уникальна и узнаваема и появление на улицах Твери военной техники с флагами иностранного государства недопустимо.

    «Считаю, что при принятии таких решений надо не просто подписывать документы на разрешение, а предварительно смотреть сценарий, обсуждать со съемочной группой, что именно планируется снимать. У нас очень уважительное отношение к истории», — добавил Руденя (цитата по РИА Новости).

    Массовые сцены картины были запланированы на 29 ноября, пишет 76.RU. Съемки шли в Твери и Угличе. Сообщалось, что режиссером выступает Давид Дадунашвили, который в 2000 году был постановщиком фильма «Брат-2». Съемки поддержали министерства культуры и обороны РФ, а также Фонд поддержки военно-патриотического кино.

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