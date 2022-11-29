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    Путин призвал к скорейшей интеграции новых регионов в судебную систему России

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    Интеграция новых регионов страны в судебную систему России должна произойти в максимально сжатые сроки, чтобы живущим там гражданам было гарантировано конституционное право на судебную защиту. Об этом 29 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на Всероссийском съезде судей.

    Путин напомнил, что по итогам референдумов в состав РФ вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. На этих территориях предполагается создание федеральных судов.

    «Верховному суду совместно с другими органами судейского сообщества предстоит большая работа по формированию новых составов судов, их скорейшей интеграции в российскую судебную систему», — сказал президент. Он уверен, что судебная система справится с этими задачами.

    Ранее «Фонтанка» писала, что МВД РФ опубликовало приказ о закреплении кодов на госномерах автомобилей для новых территорий. Так, машины из ДНР будут ездить с кодом 80, из ЛНР — 81, Херсонской области — 84, а из Запорожской — 85.

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    Otkating29 Ноя 2022 в 19:45
    Херcон
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