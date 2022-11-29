Больше никакого футбола. Стало известно, что будет с болельщиком, который выбежал на поле в матче ЧМ-2022

Хулиган, вбежавший на поле во время игры ЧМ-2022 в Катаре Португалия — Уругвай 29 ноября, выпущен на свободу. Однако, по информации журналиста Sky News Роба Харриса, ему запретили посещать оставшиеся матчи чемпионата мира.



Инцидент произошел накануне. Один из зрителей выбежал на поле на 51-й минуте встречи. Мужчина держал в руке радужный флаг и был в футболке с надписями в поддержку Украины и иранских женщин. Спустя несколько секунд его поймали и увели сотрудники службы безопасности.



Как стало известно, болельщика зовут Марио Ферри. Он бывший футболист. До недавнего времени играл за команду второго индийского дивизиона. В последние годы занимается гуманитарными проектами: помогает беженцам, собирает деньги для неимущих.

