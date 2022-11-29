Бургеры и пицца вместо черного хлеба. В Российском союзе пекарей придумали, как привлечь молодежь

Хлебопекарные предприятия в России должны производить больше гамбургеров и пицц вместо чёрного хлеба. Так считает вице-президент Российского союза пекарей Нина Болгова. Об этом она 29 ноября заявила на конференции «Хлебопекарное производство в России — 2022. Новые вызовы. Проблемы. Решения», пишет ТАСС.



По её словам, молодёжь уже не потребляет чёрный хлеб, а потому нужно думать о другом виде продукта — для гамбургеров и пиццы, это европейское направление. Перспективы у заводов, отметила она, могут быть только тогда, когда они будут менять ассортимент.

