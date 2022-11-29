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    Бургеры и пицца вместо черного хлеба. В Российском союзе пекарей придумали, как привлечь молодежь

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    Хлебопекарные предприятия в России должны производить больше гамбургеров и пицц вместо чёрного хлеба. Так считает вице-президент Российского союза пекарей Нина Болгова. Об этом она 29 ноября заявила на конференции «Хлебопекарное производство в России — 2022. Новые вызовы. Проблемы. Решения», пишет ТАСС.

    По её словам, молодёжь уже не потребляет чёрный хлеб, а потому нужно думать о другом виде продукта — для гамбургеров и пиццы, это европейское направление. Перспективы у заводов, отметила она, могут быть только тогда, когда они будут менять ассортимент.

    При этом, по мнению эксперта, перерабатывающим предприятиям выделяют недостаточно субсидий, поскольку всё финансирование уходит на сельское хозяйство. В числе проблем отрасли Болгова упомянула перевозку хлеба специальным автотранспортом: большинство индустриальных хлебопекарных предприятий не имеют средств для обновления парка.

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