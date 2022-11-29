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    Силуанов рассказал, сколько денег еще нужно потратить России за месяц. Сумма внушительная

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    Правительству России до конца декабря предстоит исполнить еще 19% годового уровня расходов. Об этом 29 ноября заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании кабмина.

    По его словам, показатели в этом плане улучшились, однако есть отдельные позиции, по которым необходимо ускорить исполнение обязательств. «За оставшийся месяц нам предстоит исполнить значительный объем расходов – это более чем 5,5 трлн рублей или почти 19% объема расходов», – сказал Силуанов (цитата по ТАСС).

    Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в этом году падение ВВП в России составит около 2,9–3,3%, а инфляция по итогам года будет в районе 12%. При этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что нужно быть готовыми к любому сценарию, в том числе к ухудшению ситуации в экономике.

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