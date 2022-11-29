После драки в петербургской школе охранника обещают уволить. Учителей и учеников ждут беседы о важном

После драки ученика с охранником представители 97-й школы направили претензию в компанию «Лекург», с которой у учреждения заключен госконтракт. В отношении сотрудника «приняты меры». Об этом сообщила заместитель главы администрации Выборгского района Наталия Никишина 29 ноября.



«С родителями ученика, который стал инициатором конфликта, администрацией школы проведена беседа. Также проведена профилактическая работа с классными руководителями для того, чтобы они формировали у детей правовую грамотность, законопослушное поведение и правила поведения в школе», — отметила Никишина.

