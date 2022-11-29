После драки в петербургской школе охранника обещают уволить. Учителей и учеников ждут беседы о важном

После драки ученика с охранником представители 97-й школы направили претензию в компанию «Лекург», с которой у учреждения заключен госконтракт. В отношении сотрудника «приняты меры». Об этом сообщила заместитель главы администрации Выборгского района Наталия Никишина 29 ноября.
«С родителями ученика, который стал инициатором конфликта, администрацией школы проведена беседа. Также проведена профилактическая работа с классными руководителями для того, чтобы они формировали у детей правовую грамотность, законопослушное поведение и правила поведения в школе», — отметила Никишина.
Мама подростка рассказала «Фонтанке», что накануне ей удалось связаться с руководством «Лекурга», ей пообещали уволить охранника. Руководитель компании Андрей Долгих бросил трубку, после того как корреспондент представился.
В 97-й школе Выборгского района накануне случился конфликт между охранником и учеником. Запертый в гардеробе подросток назвал мужчину именем среднеазиатского рабочего из «Наша Russia». Охранник не сдержал эмоций и решил разобраться с 13-летним «по-мужски». В запечатлённой на видео драке он продемонстрировал паховый захват.
Школьнику после этих событий пришлось обратиться к врачу. Мама считает, что сын «сказал так, как есть». Охранник работает в компании «Лекург», с которой у школы заключен госконтракт.