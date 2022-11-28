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    Поп-ММА в петербургской школе. Охранник показал паховый захват на ученике

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    62 комментария

    Драка с неприятным подтекстом произошла в школе Выборгского района Петербурга. Охранник не сдержал эмоций, услышав имя из российского комедийного шоу.

    «Фонтанка.ру»

    О драке в 97-й школе «Фонтанке» рассказала мама ученика 28 ноября. В конце прошлой недели девочки уронили вешалки в гардеробе. Охранник решил их там закрыть с воспитательной целью, мол, поднимайте, как было. Вместе с девчонками в «ловушке» оказался 13-летний подросток.

    Он пытался выйти и стучал ногой в дверь. Поскольку эти звуки не вызвали эмоционального отклика по ту сторону, парень назвал охранника именем среднеазиатского рабочего из «Наша Russia». Мужчина не стерпел оскорбление и, продемонстрировав отсутствие выдержки, показал мальчику, что такое поп-ММА.

    Драку дети засняли на видео. После неё, по словам матери, у мальчика зафиксировали повреждение шейного отдела позвоночника. Семья обратилась в полицию. В 97-й школе, как утверждает петербурженка, заявили, что за действия охранника не отвечают, потому что он работает в сторонней организации.

    Мама подростка уверена, что мальчик «сказал так, как есть». «Это же не оскорбление, а просто имя. И он это не в лицо ему сказал, а проходя мимо», — привела доводы сторона защиты.

    С директором 97-й школы Юлией Алексеевой корреспонденту «Фонтанки» связаться не удалось. В приёмной учреждения сказали, что директор уехала в администрацию. В пресс-службе администрации Выборгского района на вопрос редакции к моменту публикации не ответили.

    По данным СПАРК, 97-я школа заключила двухлетний контракт с охранным предприятием «Лекург» на сумму в 3,9 млн рублей. Руководитель компании Андрей Долгих в телефонном разговоре с «Фонтанкой» сообщил, что после драки проводится проверка, охранник от работы отстранён. Однако мама мальчика эту информацию не подтвердила, по её словам, мужчина находится на своём рабочем месте.

    Поп-ММА — бои по смешанным боевым искусствам между непрофессионалами: артистами, блогерами, известными людьми.

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    Комментарии 62

    Telman_spb28 Ноя 2022 в 20:22
    охранника на видео избивают кажется
    бросли через бедро и сверху удерживают.

    уволить за непрофессионализм!!
    не смог с школьником справиться

    ...давно(запомнилась очень та история),по радио слышал звонок одного из слушателей- в Москве,руководитель одно небольшого охранного предприятия- так он говорил что у него охранники,взрослые мужики,многие из которых прошли горящие точки - как огня боятся школ- куча всевозможных провокаций в том числе- как пример,подходят пару тройка таких недорослей, и говорят охраннику- дай 500 рублей.
    не даш -начну кричать что ты ко мне пристаешь и домогоешься- и на видео это сейчас всё запишут..

    надеюсь видеонаблюдение стоит везде в этой школе и потом будет видна вся картина происходящего- хотя охранник не прав в любом случае - должен был знать что бывают такие дети и должен был быть готов к любому словестному " обсирону"
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