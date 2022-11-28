Поп-ММА в петербургской школе. Охранник показал паховый захват на ученике

Драка с неприятным подтекстом произошла в школе Выборгского района Петербурга. Охранник не сдержал эмоций, услышав имя из российского комедийного шоу.

О драке в 97-й школе «Фонтанке» рассказала мама ученика 28 ноября. В конце прошлой недели девочки уронили вешалки в гардеробе. Охранник решил их там закрыть с воспитательной целью, мол, поднимайте, как было. Вместе с девчонками в «ловушке» оказался 13-летний подросток.

Он пытался выйти и стучал ногой в дверь. Поскольку эти звуки не вызвали эмоционального отклика по ту сторону, парень назвал охранника именем среднеазиатского рабочего из «Наша Russia». Мужчина не стерпел оскорбление и, продемонстрировав отсутствие выдержки, показал мальчику, что такое поп-ММА.

Драку дети засняли на видео. После неё, по словам матери, у мальчика зафиксировали повреждение шейного отдела позвоночника. Семья обратилась в полицию. В 97-й школе, как утверждает петербурженка, заявили, что за действия охранника не отвечают, потому что он работает в сторонней организации.

Мама подростка уверена, что мальчик «сказал так, как есть». «Это же не оскорбление, а просто имя. И он это не в лицо ему сказал, а проходя мимо», — привела доводы сторона защиты.



С директором 97-й школы Юлией Алексеевой корреспонденту «Фонтанки» связаться не удалось. В приёмной учреждения сказали, что директор уехала в администрацию. В пресс-службе администрации Выборгского района на вопрос редакции к моменту публикации не ответили.



По данным СПАРК, 97-я школа заключила двухлетний контракт с охранным предприятием «Лекург» на сумму в 3,9 млн рублей. Руководитель компании Андрей Долгих в телефонном разговоре с «Фонтанкой» сообщил, что после драки проводится проверка, охранник от работы отстранён. Однако мама мальчика эту информацию не подтвердила, по её словам, мужчина находится на своём рабочем месте.

